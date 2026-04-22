Aparatoso accidente en Oviedo: un taxi vuelca tras el impacto de otro vehículo

Accidente en la rotonda de San Lázaro donde ha volcado un vehículo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un taxi ha volcado este miércoles en la rotonda de San Lázaro, en Oviedo, en un accidente registrado en torno a las 10.30 horas, tras el impacto de otro turismo que se habría saltado un ceda el paso al acceder desde la Ronda Sur.

El vehículo siniestrado, conducido por una mujer, ha quedado volcado sobre la calzada. La taxista ha resultado ilesa y varios transeúntes que presenciaron el accidente le ayudaron a salir del coche.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Oviedo y de la Policía Local, que están interviniendo para asegurar la zona y atender las consecuencias del accidente.