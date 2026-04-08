Aparece el cuerpo sin vida del montañero desaparecido entre Asturias y León

Imagen de las labores de búsqueda durante la jornada de ayer. - SEPA

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha confirmado el hallazgo del cuerpo del montañero extraviado en una ruta situada en la zona limítrofe entre Asturias y Castilla y León, entre la Montaña de Riaño y el concejo de Caso.

El Puesto de Mando Avanzado ha comunicado a las 14.01 horas la localización del cuerpo sin vida del montañero. Un agente de la Guardería de Medio Natural que formaba parte del dispositivo localizó el cuerpo sin vida de una persona a las 12.57 horas en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en Caso.

En ese momento se movilizó al lugar al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, del que forma parte un médico rescatador, con uno de los helicópteros multifunción del organismo autónomo. El equipo confirmó el fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.