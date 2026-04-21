Aparece muerto el desaparecido de 73 años en Arenas de Cabrales

Dispositivo de búsqueda del hombre de 73 años desaparecido en Cabrales. - SEPA

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han encontrado el cuerpo sin vida del hombre de 73 años que había desaparecido hace una semana en Arenas de Cabrales.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, el cuerpo fue localizado en torno a las 14.30 de este martes.

SEPA y Guardia Civil participaban desde primera hora de esta mañana en el dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre, cuyos amigos afirmaron desconocer su paradero desde hace más de una semana cuando lo vieron, por última vez, en el aparcamiento de Arenas de Cabrales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.56 horas de ayer. En la llamada indicaban que desconocían el paradero de un amigo suyo al que habían visto por última vez el pasado lunes 13 de abril en el aparcamiento de Arenas de Cabrales.

Aseguraban los alertantes que ya habían llamado a sus familiares y contactado con servicios sanitarios para intentar localizarlo, pero no sabían nada de el desde entonces.

La Sala 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y activó un dispositivo de rastreo cuyo punto de encuentro se estableció en el citado aparcamiento.