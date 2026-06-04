Apertura del aparcamiento disuasorio de Gijón en la avenida de Portugal la próxima semana: ¡Casi 500 plazas disponibles!

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, inauguran el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este jueves la apertura al público, la próxima semana, del aparcamiento disuasorio de la avenida Portugal, que ha inaugurado en este día junto al presidente del Principado, Adrián Barbón.

Moriyón, por su parte, ha destacado que la inauguración de este aparcamiento es una noticia "feliz", a lo que ha resaltado que la obra, a cargo del Principado, ha supuesto 4,5 millones de euros y cuenta con casi 500 plazas, divididas en dos plantas, una de ellas en superficie y otra sótano. Ha agradecido, por ello, la inversión realiza por el Gobierno asturiano.

Al tiempo, ha asegurado que, tal como se había acordado por el Ayuntamiento con los representantes vecinales, este aparcamiento será de carácter gratuito.

Corresponderá al Ayuntamiento, también, el mantenimiento y los sistemas de vigilancia que procedan para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de él, según la regidora gijonesa.

ELECCIÓN COMPARTIDA

Barbón, por su lado, incidido en que el que estén juntos la alcaldesa de Gijón y él en esta inauguración evidencia que lo que llamamos movilidad sostenible debe ser una elección "compartida".

Especialmente, ha resaltado que fue construido para ser un parking disuasorio, con el objetivo de reducir el tráfico en el casco urbano y fomentar el uso del transporte público, a fin también de paliar la contaminación.

Sobre esto último, ha destacado que para Gijón es una infraestructura necesaria, propia de una ciudad moderna que entiende que la reducción de emisiones no es una moda transitoria-

Asimismo, ha recalcado que él es "un radical partidario de la cooperación entre las administraciones". En este sentido, ha reconocido que es cierto que puede haber diferencias en algunos criterios, pero él no olvida que la ciudadanía espera de las administraciones que se haga política útil, pensada en las personas no en los partidos políticos.

Y si bien ha señalado que este aparcamiento es un buen sitio para dejar el vehículo privado y recorrer la ciudad en transporte público, "simbólicamente, también puede ser un buen lugar para estacionar las diferencias particulares y aunarnos en algo tan necesario como dotar a Gijón de una movilidad europea del siglo XXI", ha conminado.

Ha hecho referencia, también, a la apuesta desde el Principado por la movilidad sostenible y ha puesto en valor los "espectaculares" datos de la tarjeta Conecta, que superan a cualquier otra comunidad autónoma de España, según él.

Barbón, en este caso, ha resaltado que suma ya más de 454.000 usuarios, de los que 125.000 son gijoneses. A mayores, ha apuntado que 80.000 se han hecho en Gijón en el último año.

Ligado a ello, ha citado medidas impulsadas por el Principado para fomentar su uso, como nuevas líneas que conectan con los campus universitarios o las conexiones de transporte público que permiten enlazar el Oriente de Asturias con el hospital de Cabueñes.