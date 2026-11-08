Aplacan reclama una "tregua" en las multas por perros sueltos en Avilés

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AVILÉS, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Canina de Avilés (Aplacan) ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento para que paralice las sanciones impuestas a las personas que transitan con sus perros sueltos por las zonas verdes del municipio, en tanto no se alcance una resolución definitiva y consensuada sobre la regulación de estos espacios.

La entidad considera contradictorio mantener abierta una vía de diálogo con la Administración local y continuar imponiendo multas a los usuarios, por lo que plantea una "tregua" en las medidas sancionadoras hasta alcanzar un acuerdo.

"No se puede estar negociando y sancionando a la vez. No tiene sentido mantener abierta una mesa de diálogo si, en paralelo, se sigue castigando económicamente a las familias con perro. Lo lógico y sensato, cuando hay voluntad real de diálogo, es que ambas partes paralicen cualquier medida coercitiva o de presión hasta llegar a un acuerdo, que es el mejor resultado que todos podemos esperar", han señalado desde el colectivo.

Aplacan ha detallado sus prioridades para "avanzar hacia una ciudad amigable con los animales", defendiendo que cada área verde del municipio cuente con su espacio de esparcimiento canino sin cerramientos perimetrales rígidos. La entidad aboga por comenzar con la propuesta experimental planteada en el Parque Ferrera, además de impulsar la revisión de la ordenanza municipal, analizar las zonas perimetradas. Todo ello a través del Observatorio Canino de Avilés.

Avilés Plataforma Canina, según ha indicado, ya ha empezado a distribuir dos modelos de alegaciones siguiendo las indicaciones dadas por el concejal Pelayo García: uno para aquellas personas que se encuentran aún en el plazo de 15 días y otro para aquellas que ya los han finalizado.