La aplicación informática de Fiscalía sigue siendo "muy deficiente", advierte Bernal del Castillo

El Fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, ha aprovechado este viernes su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias para reclamar mas medios personales y materiales. Uno de los aspectos al que se ha referido es la aplicación informática que utilizan, que sigue siendo "muy deficiente".

Bernal del Castillo se ha pronunciado en estos términos en su intervención con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias correspondiente al año 2024.

"Aunque este año ha encontrado una cierta mejora en su respuesta y funcionalidad, no puedo dejar de reconocer públicamente que sigue siendo un instrumento muy deficiente, que entorpece la labor de los fiscales", ha dicho.

Ha puesto un ejemplo de este mismo viernes. Un fiscal asturiano acudió al puesto de trabajo a las 7.30 horas con el objetivo de adelantar trabajo. "Se encontró con que la aplicación no funcionaba y hasta las 8.45 horas no pudo ponerse a trabajar como él pretendía", ha relatado.

En materia de personal, Bernal de Castillo ha indicado que este año se ha puesto en marcha la posibilidad de crear dos nuevos puestos para la Oficina Fiscal, con lo que se mejorará.

Volviendo a los medios materiales, el Fiscal Superior ha insistido en que la situación es "insatisfactoria", con dispersión de sedes. "La Fiscalía de menores está en otro edificio, tenía que estar con nosotros", ha comentado.

Tampoco tienen los fiscales espacio disponible para reunirse. Tienen que pedir prestada a la Audiencia Provincial su biblioteca para poder reunirse en junta, algo que tienen que hacer periódicamente. "Necesitamos más espacio", ha indicado, añadiendo la conveniencia de que el Gobierno cuente con ellos a la hora de acometer proyectos relativos a sedes.

Respecto a lo que se refiere a la actividad en el campo Penal, el Fiscal ha explicado que en 2024 han registrado un incremento de su trabajo, derivado fundamentalmente del aumento de las cifras de criminalidad.

Los fiscales asturianos formularon en 2024 un 70% más de escritos de acusación respecto al año precedente. Y en juicios orales de muy distinta entidad o gravedad, se registró un incremento del 55% respecto al año anterior.

"Una primera explicación pudiera ser que efectivamente, como en algún momento apunté, pudiera haber habido una bolsa de asuntos pendientes, pero también cabe la interpretación, junto a este dato, de un incremento de la criminalidad real en nuestra comunidad autónoma", ha indicado Bernal del Castillo.

En cuanto a la cifra de delitos los procedimientos penales por delitos graves y menos graves se incrementó también en un 35%. En materia de violencia de género se ha mantenido en 2024 la línea sostenida de crecimiento del número de delitos, un 4,7% más que en 2023.

MENORES

El Fiscal ha mostrado también su preocupación por el tema de la jurisdicción de menores. Se ha detectado también un incremento de delitos, aumentando un 28%.

"Lo que más nos preocupa es que se han detectado, en algunas ocasiones, delitos de enorme gravedad cometidos por menores, concretamente dos intentos de homicidio y varios delitos sexuales cometidos, además, sobre también víctimas mujeres menores", ha indicado.

Es interesante también detectar el número de menores extranjeros implicados en hechos delictivos. Lo cierto es que hemos constatado que efectivamente ha habido un incremento, esto es un dato objetivo que debe ser puesto de manifiesto.

En 2023 hubo 63 expedientes con presencia de menores extranjeros, una cifra que se elevó en 2024 a 120 de los cuales 70 eran menores no acompañados.

"Es un dato objetivo que no debe ser o no debe tener una significación en el sentido de un incremento exponencial de los delitos cometidos por menores sino que tiene una explicación concreta que se relaciona con la existencia de un determinado grupo que cometió multiplicidad de delitos", ha señalado.

El Fiscal Superior considera "lamentable" la escasez de familias de acogida y adopción para asumir en su seno por esta vía institucional el acogimiento y la adopción de menores que se encuentran desamparados y sometidos a tutela de la institución pública.