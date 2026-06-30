Aprobada la convocatoria de subvenciones para proyectos en materia de salud y prevención de adicciones

María José Fernández - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas del Ayuntamiento de Siero, María José Fernández, ha anunciado este martes la aprobación por parte de la Junta de Gobierno local de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades en materia de salud y prevención y atención de adicciones.

La línea de ayudas está dotada con 18.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 21 de julio. La edil explicó que "la convocatoria es de libre concurrencia, y el objetivo es trabajar tanto con menores como con población adulta todo el uso problemático de consumo de sustancias y adicciones sin sustancia, como pueden ser los videojuegos o el uso de teléfonos móviles. La partida va dotada con 18.000 euros de recursos municipales, ampliable a casi 23.000 euros dependiendo de una próxima resolución de la Consejería en materia de salud".

Los proyectos presentados deberán estar dirigidos a la promoción de la salud y la prevención y la atención a los problemas derivados del consumo de sustancias, así como otras conductas de riesgo relacionadas con los juegos de apuestas y el uso problemático de TIC y/o videojuegos.