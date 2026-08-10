Aprobada la gratuidad para los alumnos que quieran cursar enseñanzas artísticas superiores en 2026/2027

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OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la modificación del decreto por el que se establecen los precios públicos de las enseñanzas artísticas de régimen general. Este cambio permitirá introducir la exención del pago para el alumnado de enseñanzas artísticas superiores a partir del próximo curso escolar (2026-2027),

Según ha informado tras la reunión del Gobierno la consejera de Educación, Eva Ledo, desde las escuelas de 0 a 3, hasta la Universidad, pasando por las enseñanzas artísticas superiores, el alumnado de Asturias podrá culminar las diferentes etapas formativas sin abonar matrícula, siempre que cumpla determinados requisitos de rendimiento.

El alumnado que se inscriba en el primer curso de enseñanzas artísticas superiores tendrá derecho a la exención del pago de todos los créditos.

Por su parte, aquellos estudiantes que se matriculen de 2º a 4º curso tendrán derecho a la gratuidad del mismo número de créditos que hayan aprobado en el año académico que acaba de finalizar.

Tanto el alumnado de nuevo ingreso como el de continuidad deberá cumplir determinadas condiciones para beneficiarse de esta medida, como estar matriculado en un determinado número de créditos o haber superado un porcentaje concreto de ellos, de modo similar a lo que ocurre con los estudios universitarios.

La modificación del decreto afecta al alumnado del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner (Oviedo), de la Escuela Superior de Arte (Avilés) y de la Escuela Superior de Arte Dramático (Gijón), que el pasado curso sumaban 534 matrículas. En estos centros se imparten estudios, equivalentes a los grados universitarios, de Música, Interpretación, Composición, Dirección, Pedagogía (musical), Conservación y Restauración, Pintura, Escultura, Documento Gráfico, Diseño de Producto e Interpretación.