Aprobada en Junta de Gobierno la Ordenanza ZBE de Gijón: Sanciones no se aplicarán hasta 2029

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GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes el proyecto normativo de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuyo régimen sancionador, en el caso de la habilitada en La Calzada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2029.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, durante 2027, el Ayuntamiento llevará a cabo, en colaboración con los colectivos vecinales, campañas de información y sensibilización, explicando la normativa y el funcionamiento de la ZBE para que la ciudadanía conozca el sistema antes de su plena aplicación.

Ya en 2028, con el registro operativo, se enviarán avisos individualizados a quienes accedan sin estar registrados o incumpliendo las condiciones de acceso. El objetivo es asegurar una adaptación progresiva de la ZBE de La Calzada antes del inicio del régimen sancionador.

Asimismo, los accesos se modularán según los niveles del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón: a mayor nivel, mayores restricciones. Cuando el protocolo no esté activo, habrá un nivel informativo en el que todos los vehículos registrados podrán acceder.

Tendrán acceso total a esta zona: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Emergencia, Servicios esenciales, Personas empadronadas dentro del perímetro (y titulares de garajes), personas trabajadoras que deban acceder por motivos laborales y titulares de tarjetas PMR. El resto de usuarios tendrán un acceso modulado según los niveles de protocolo.

INCENTIVOS EMPRESARIALES

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la resolución de la convocatoria de Incentivos Impulsa de Subvenciones al Emprendimiento, Innovación y Crecimiento Empresarial correspondiente al año 2026. Se trata de la Línea I Aceleración de Proyectos (Primer Plazo), con un gasto total de 45.000 euros.

También se ha aprobado la concesión directa de la subvención nominativa y el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Club de Empresas de Turismo de Negocios para el desarrollo durante el presente año del proyecto 'Gijón Convention Bureau: promoción y comercialización de Gijón para el mercado de turismo de reuniones y eventos', para el que se autoriza un gasto de 88.000 euros.

Además, dentro del Servicio de Planificación y Gestión de Compra Pública, se ha aprobado el encargo, a la Federación Asturiana de Concejos (FACC), para la realización del servicio de socorrismo en las playas de Peñarrubia y Estaño, desde el próximo día 13 hasta el 31 de agosto (ambos inclusive).

Por otra parte, fuera del Orden del Día, se ha autorizado una modificación del contrato PRTR- Obras de rehabilitación integral del Colegio Público los Campos al objeto de ejecutar las obras conforme al Proyecto Modificado nº2 aprobado por Resolución de Alcaldía de 4.6.2026.

La modificación, relacionada con cambios de medición, no implica una variación del presupuesto ni tampoco del plazo de ejecución, dado que los trabajos continuarán durante la redacción del proyecto modificado.

También se ha aprobado la convocatoria de una plaza de turnos libre OEP para el ejercicio 2024 de director/a de Programas en régimen de derecho laboral de la Fundación Municipal de Cultura y la convocatoria de subvenciones para proyectos de inclusión socio-laboral y actuaciones de dinamización de la actividad económica 'Gijón Futuro 2026.2027', para la que se compromete un gasto de 182.000 euros en el presente ejercicio y de 318.000 para el próximo.