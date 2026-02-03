Aprobada una moción de IU para revisar las ordenanzas que regulan las actividades artísticas y musicales en Oviedo

Concejales en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos favorables de todos los grupos a excepción de Vox, la moción de urgencia defendida por IU-Convocatoria por Oviedo que insta a revisar las ordenanzas que regulan las actividades educativas y artísticas del municipio, a fin de garantizar los derechos educativos de la infancia.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha propuesto revisar las ordenanzas que regulan estas actividades para garantizar el derecho educativo en función de los ingresos familiares, evitando que estos supongan una merma en los derechos de los menores. La moción plantea que los informes de las unidades de trabajo social sean vinculantes y eximentes cuando proceda, así como un trabajo coordinado entre las concejalías de Educación y de Políticas Sociales, en línea con el nuevo marco de servicios sociales.

Llamazares ha explicado que esta moción viene al hilo de una situación ocurrida en la Escuela Municipal de Música, por la cual unas niñas vieron suspendida su matrícula "durante un tiempo" debido al impago de las cuotas mensuales.

Durante el debate de la iniciativa, el la concejala de Vox, Alejandra González, ha sido la más crítica con la moción de IU, asegurando que, si bien ha afirmado que "la protección de la infancia y el apoyo a las familias no son negociables", su defensa "no pasa por aceptar las recetas de la izquierda".

"Si aceptamos que determinadas familias tengan privilegios, perjudicamos a aquellas que cumplen con sus obligaciones y que deseando matricular a sus hijos en estas actividades pueden encontrarse sin plaza para ellos", ha argumentado, cargando contra la "óptica" de revisión de tributos de la izquierda, algo que, a su juicio, "siempre acaba en lo mismo": "penalizar a la clase alta, asfixiar a las clases medias y crear redes de dependencia".

Desde el Grupo Municipal Socialista, la edil Natalia Sánchez Santa Bárbara ha defendido que el "interés superior del menor está por encima de todo". La edil ha mostrado el apoyo del PSOE a la iniciativa porque, a su juicio, "ningún menor debería verse perjudicado por la situación económica de su familia".

La concejala delegada de Educación, Lourdes García, ha señalado que el PP apoya la moción, pero no "el relato" que ha hecho IU. Su voto favorable está vinculado a la introducción de la enmienda que señala que "el cumplimiento de los puntos anteriores quedará supeditado a los correspondientes informes de viabilidad técnica por parte de los servicios municipales competentes con el fin de garantizar su encaje normativo". El voto favorable, ha dicho, supone una "reafirmación" de la gestión del Ayuntamiento. Sobre el episodio concreto al que se ha referido IU, García ha señalado que "ha habido una agilidad y resolución inminentes".

Durante el transcurso del pleno han sido rechazadas las otras dos mociones de urgencia presentadas por PSOE y Vox, relativas a la creación de un reglamento de buen gobierno que refuerce la transparencia y la buena gestión municipal la primera, y al rechazo a la tasa turística en Oviedo la segunda.