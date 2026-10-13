Aprobada la modernización de la estructura del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales

Archivo - Sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado la modernización de la estructura del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) para reforzar las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo, adaptar su funcionamiento a las realidades del empleo y mejorar la protección de la población trabajadora. El nuevo decreto sustituye la organización vigente desde 2005 y eleva de tres a cuatro el número de servicios y de ocho a nueve el de secciones, con un incremento de dos unidades administrativas.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, esta reorganización está incluida en el plan de respuesta contra la siniestralidad, y "fortalece especialmente la formación, la información y la divulgación en materia preventiva", ámbitos que dispondrán de un servicio propio. Esta unidad se encargará de desarrollar acciones formativas para empresas y personas trabajadoras, promover programas educativos sobre prevención, mejorar la comunicación con la sociedad y analizar la evolución de la siniestralidad y de las condiciones laborales en Asturias.

INVERSIONES

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención de 53.762 euros al Ayuntamiento de Villanueva de Oscos para financiar la mejora del vial que une A Bobia con Campo La Vaga.

Esta aportación económica permitirá reparar los daños de este camino, de titularidad municipal, y reforzar la seguridad vial. Esta medida se enmarca en las acciones de cooperación del Gobierno de Asturias con las entidades locales para favorecer el mantenimiento de sus infraestructuras.

Finalmente, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 953.480 euros para el suministro de diez ecógrafos de diagnóstico por imagen para la red sanitaria pública. La incorporación de estos equipos permitirá sustituir aparatos que han quedado obsoletos desde el punto de vista tecnológico por otros de última generación que ofrecen mayor calidad diagnóstica y eficiencia asistencial.