Aprobada la nueva Ley de Vivienda que establece la misma como derecho subjetivo y como determinante esencial de la salud

El jefe de Servicio de Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha explicado en rueda de prensa las principales claves del Proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno que entrará ya en fase parlamentaria. Reconocer la vivienda como derecho subjetivo o plantear la misma como determinante de la salud, son algunas de las novedades de esta ley que busca además consolidar un parque público de viviendas no enajenable.

Zapico ha estado acompañado en la rueda de prensa por el Director General de Vivienda; Daniel Sánchez y el Jefe de Servicio de Régimen Legal, Chema Gancedo. El consejero ha indicado que con esta ley "afianza aun más el modelo de vivienda Asturias que están construyendo desde su consejería y desde este Ejecutivo y que sitúa a las personas en el centro y a la vivienda como derecho y no como negocio y especulación".

El consejero se ha mostrado segudo de que la ley obtendrá en el Parlamento los apoyos suficientes para ser aprobada ya que ha indicado que se trata de una ley muy trabajada y consensuada, muy cuidadosa a la hora de definirla para que la misma se consolide en el tiempo.

Así ha destacado lo que a su juicio son "cinco aspectos claves" de esta nueva norma, la primera "ley integral de vivienda de Asturias" que se configura como un modelo propio estructural y estable orientado a garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible", especialmente para los colectivos con mayores dificultades en el acceso al mercado residencial.

Una de estas claves es el establecimiento de la protección permanente de las viviendas de tal modo que se consolide un parque público de alquiler no enajenable. Es decir la Ley va impedir que se vendan más viviendas públicas en Asturias y que se descapitalice el parque público de vivienda.

En este sentido ha manifestado el consejero de que de las 31.000 viviendas que atesoraba el parque público cuando se asumieron las competencias a mediados de los 80 se pasó a las 9.600 viviendas en 2023, cuando IU accedió al Gobierno.

"Qué diferente sería la realidad si no se hubiesen perdido esas 21.000 viviendas por el camino. Ahora lo que trabajamos es una planificación de nuevas promociones. En 2035 queremos llegar a 15.000 viviendas, qué pena porque hace años teníamos el doble".

La segunda clave es la ordenación de todas las actuaciones públicas en materia de vivienda con un Sistema Asturiano de Vivienda Protegida que "dará claridad y seguridad a los procesos". Este Sistema será concebido como la "columna vertebral" de la política autonómica de vivienda e integrará de manera coherente la promoción, la gestión, la adjudicación, el uso y la inspección y control de la vivienda protegida.

UN SÓLO PRECIO DEL MÓDULO DE VIVIENDA PROTEGIDA

Además, Ovidio Zapico ha incidido en que esta Ley aclara todo lo que tiene que ver con las viviendas de protección de tal manera que "se pasan todas a llamar vivienda protegida de régimen general tendrá siempre carácter vitalicio".

"Estas viviendas no van a pasar nunca al mercado libre. Habrá un sólo precio de módulo de vivienda protegida que está en revisión dentro de la negociación de la mesa de concertación", dijo.

Así, ha manifestado que ese nuevo precio del modulo entrará en vigor una vez entre en vigor la nueva ley. "Solo contemplamos el acuerdo y el mismo se va a producir cuando tengamos el plan estatal aprobado. Ya estamos en una situación de acercamiento", dijo.

La nueva ley recoge la vivienda entendida como un derecho subjetivo y además, y de manera pionera considera la vivienda como "un determinante de la salud". De este modo la asturiana será la primera norma que recoja la salud como principio rector de la ley de vivienda con el fin de prevenir las desigualdades sociales.

"Se habla de que la pobreza tiene unos códigos postales y empezar a abordar esa cuestión es muy importante que por primera vez esta perspectiva se integre de forma transversal en el desarrollo y aplicación de la ley", aseguró el consejero.

MOMENTO DE CELEBRAR

El director general de vivienda, Daniel Sánchez, ha indicado que es "momento de celebrar", porque el documento ya ha pasado por consejo de Gobierno y está listo para remitir al Parlamento.

"Esta es la primera ley de vivienda del Principado y no es una ley de corta y pega, sino que tiene muchas horas de trabajo, está hecha por y para Asturias, con las particularidades del territorio, es una norma consensuada, con los pies en la tierra. Además es una ley muy cuidadosa a la hora de dirimir las competencias y va a consolidar un parque público no enajenado", dijo.