Aprobada en Pleno una Declaración Institucional para promover el 3 de abril como Día Mundial del Municipalismo

Manuel Antonio del Corro Fernández toma posesión de su cargo de edil del PSOE en sustitución de Natalia González Peláez

Manuel Antonio del Corro Fernández toma posesión de su cargo de edil del PSOE, en el Pleno Municipal de Gijón, en sustutición de Natalia González Peláez
Manuel Antonio del Corro Fernández toma posesión de su cargo de edil del PSOE, en el Pleno Municipal de Gijón, en sustutición de Natalia González Peláez - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 10:49
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GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles, durante el Pleno Municipal, una Declaración Institucional con la que se adhiere a la iniciativa de solicitar al órgano competente de la Organización de las Naciones Unidas la declaración del día 3 de abril de cada año como el Día Mundial o Internacional del Municipalismo o Gobierno Local.

Así lo han aprobado en un Pleno en el que ha tomado posesión de su cargo como concejal del PSOE Manuel Antonio del Corro Fernández, que sustituye a la socialista Natalia González Peláez, que dimitió por motivos personales.

En cuanto a la Declaración aprobada, se ha señalado que esta iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias.

La petición la basan en que la labor desarrollada por los gobiernos municipales o locales, siempre los más próximos a la ciudadanía, a los agentes vecinales y al conjunto de actores de la comunidad a la que prestan los servicios básicos y la atención de primer nivel, constituye un elemento social fundamental de participación en el desarrollo y garantías de los derechos y libertades que propician la convivencia democrática de esa comunidad vecinal.

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