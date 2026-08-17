Aprobada en Siero la estructura de costes para la concesión de los servicios de abastecimiento de agua

Pleno municipal - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado, en sesión extraordinaria, la estructura de costes para la concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del concejo.

El asunto salió adelante con los votos a favor del PSOE, partido que gobierna en el municipio, y de Vox. PP, Podemos e IU votaron en contra, mientras que Plataforma vecinal de La Fresneda se abstuvo.

El alcalde de Siero, Ángel García, explicó que la aprobación de la estructura de costes es un trámite obligatorio en determinados contratos públicos debido a su cuantía, duración y características.

Es un procedimiento que ya se utilizó anteriormente en la licitación del servicio de recogida de residuos y deriva de la Ley de Desindexación de la Economía Española de 2015, que eliminó las revisiones automáticas de precios vinculadas al IPC y las sustituyó por un sistema basado en la evolución de los costes reales y más significativos del servicio.

No prosperó finalmente la petición de los grupos municipales de la oposición, PP, Izquierda Unida y Podemos, de posponer el asunto para otro pleno y solicitar informes. La Secretaria del Ayuntamiento explicó que la solicitud no se presentó con la antelación suficiente y que, además, en el expediente ya constan informes y documentos precisos.

El Alcalde reiteró que se ha optado por la fórmula de externalización del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado porque "el estudio que hemos realizado indica que el incremento será menor si la gestión la lleva a cabo una empresa especializada que si la presta directamente el Ayuntamiento".