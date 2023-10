Aprobado en Comisión el dictamen de Ordenanzas Fiscales y EMA con el voto de calidad y de Emulsa por unanimidad

Todas las enmiendas presentadas por la oposición han sido desestimadas



GIJÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Gijón ha logrado un dictamen favorable a su anteproyecto de Ordenanzas Fiscales para 2024, así como en lo que se refiere al Servicio de agua y alcantarillado (EMA) y la tasa de basura de Emulsa, en la Comisión de Hacienda de este miércoles, sin que se haya incorporado ninguna enmienda de la oposición.

En el caso de la modificación de Tributos, Tasas y Precios Públicos, se presentaron once enmiendas del PSOE y tres de Podemos, que fueron desestimadas. En este sentido, votaron a favor los tres representantes de Foro y los dos del PP, mientras que en contra lo hicieron los tres del PSOE, uno de IU - Más País - IAS y uno de Podemos. Vox no estuvo presente en la Comisión, por lo que no emitió ningún voto.

Al haber empate, la presidenta de la Comisión, la concejala de Hacienda, María Mitre (Foro), ejerció el voto de calidad para que la propuesta se aprobara.

El mismo voto de calidad del que tuvo que hizo uso en el caso del Servicio de agua y alcantarillado (EMA), al repetirse la votación anterior. A este proyecto de Ordenanzas se presentaron dos enmiendas por el PSOE y una por IU, que fueron desestimadas.

Caso contrario ha sido el del servicio de recogida y tratamiento de residuos (Emulsa), para el que el Gobierno local había propuesto una subida de un 30 por ciento en la tasa de basuras. La nueva tasa fue aprobada por unanimidad, mientras que las dos enmiendas presentadas por Podemos fueron desestimadas.