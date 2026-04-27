Aprobado el decreto que permitirá aplazar tributos para paliar los efectos de la guerra en Irán

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el decreto que permitirá el fraccionamiento y aplazamientos de tributos de gestión autonómica, una medida diseñada para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio.

Los beneficios se aplicarán a todas las personas contribuyentes y en todos los impuestos y tasas que gestiona el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado, según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo el portavoz del Ejecutivo asturiano, el socialista Guillemo Peláez.

La disposición afectará a las deudas generadas entre el 28 de febrero y el 30 de junio, en línea con el real decreto aprobado por el Gobierno de España para contener los efectos del conflicto bélico. Esta iniciativa, que el Ejecutivo autonómico ya aplicó, por ejemplo, durante la pandemia de la covid, se suma a la línea de avales dotada con cinco millones para apoyar a las empresas y pymes afectadas por la guerra.

La nueva norma también establece que no será necesario aportar garantías para aplazar las deudas de hasta 50.000 euros durante el período en el que estará vigente el decreto.