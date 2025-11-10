Aprobado un gasto de 1,3 millones para reforzar la red de casas de acogida en siete municipios

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1,3 millones de euros para reforzar la red de casas de acogida gestionada por Cruz Roja en los municipios de Avilés, Castrillón, Corvera, Gijón, Langreo, Oviedo y Valdés.

Esta cantidad supone un aumento de 190.000 euros respecto a 2024 y se dirigirá al sostenimiento del centro de atención integral Casa Malva y los pisos tutelados, que este mes se ampliarán con otras dos viviendas en Oviedo y Gijón.

La red está integrada por 30 apartamentos para emergencia y de larga estancia, dos casas de acogida y 22 pisos tutelados distribuidos por toda la geografía asturiana, que suman 78 plazas en total.

El número de mujeres y menores que pasaron por la red registró un notable crecimiento en el último año, al pasar de 236 en 2023 a 398 en 2024. Desde su entrada en funcionamiento en 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2024, ha prestado servicio a 8.365 víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.