Aprobado un millón de euros para incorporar a 41 profesionales y agilizar la tramitación de la Dependencia

Reunión del Consejo de Gobierno. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión ordinaria de este lunes un gasto de un millón para el programa de refuerzo temporal del Servicio de Atención a la Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Según ha informado el Ejecutivo en rueda de prensa posterior al consejo, esta medida, enmarcada en el Plan Agiliza, facilitará la incorporación de 41 profesionales: 29 para valoración, once para gestión de expedientes y una persona de apoyo administrativo. Esta iniciativa persigue agilizar la tramitación, mejorar la asistencia y reducir los tiempos de espera.

Con este impulso, el Principado fortalece la capacidad para atender a las personas en situación de dependencia con mayor rapidez y eficacia, con el fin de situar los tiempos de atención en torno a los 180 días a finales de año.

Desde el Ejecutivo este refuerzo responde a la situación generada por el incremento de solicitudes registrado en los últimos años -las peticiones han crecido un 28,7% desde 2020- y a la ralentización coyuntural que se produjo tras la puesta en marcha de la herramienta informática Sigdeas, integrada en la historia social única.

Esta medida forma parte del Plan Agiliza, un conjunto de medidas de choque diseñado por el Principado para acortar la tramitación de la dependencia. Presentado en febrero, movilizará 2,2 millones de inversión e incluye acciones de refuerzo de personal y procesos informáticos, nuevas normas, mayor colaboración institucional y mejores medios para la plantilla.