Aprobado el plan de reestructuración de Imasa

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OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 4 de lo Mercantil de Oviedo ha homologado el plan de reestructuración de Imasa, Ingeniería y Proyectos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección de la compañía, que han señalado que culmina así un "proceso clave" orientado a "reforzar la estabilidad financiera de la compañía, garantizar la continuidad de su actividad, consolidar las bases de su plan de negocio para los próximos ejercicios y preservar sus capacidades humanas, industriales, técnicas y comerciales".

Han indicado que la aprobación del plan constituye un "hito decisivo" para la compañía, al permitir adecuar su estructura financiera a la realidad actual del negocio y dotarla de un marco más sólido para afrontar los próximos ejercicios.

Imasa da por superada la situación preconcursal atravesada durante el año 2025, dejando atrás una etapa de elevada complejidad, y comenzar una nueva fase centrada en "la estabilidad, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible, con el objetivo de reforzar las relaciones con sus clientes, sus proveedores y demás grupos de interés".

Han explicado que la aprobación del plan refleja la confianza de una mayoría relevante de acreedores en la viabilidad de la compañía y en la solidez de su proyecto empresarial. Asimismo, permite preservar el conocimiento y el valor industrial acumulado durante años de actividad, proteger el empleo y mantener la capacidad de ejecución de proyectos en sectores estratégicos.

Desde la dirección de Imasa indican que durante todo el proceso han mantenido como prioridad "la continuidad de la actividad y del empleo, la transparencia con sus principales grupos de interés y la búsqueda de una solución equilibrada que permitiera compatibilizar la protección del negocio con los derechos de los acreedores".

La compañía ha mostrado su agradecimiento a sus empleados, clientes, proveedores, entidades financieras, acreedores, asesores y colaboradores por la confianza demostrada durante este periodo.

Adicionalmente, la Compañía también ha novado las condiciones financieras de los dos préstamos concedidos por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) a la Sociedad en los términos acordados en su Plan de Viabilidad, por lo que trasladan igualmente su agradecimiento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su apoyo.

Tras la homologación del plan, Imasa centrará sus esfuerzos en la ejecución ordenada de su Plan de negocio, en la consolidación de su actividad ordinaria y en el desarrollo de nuevas oportunidades en sus mercados estratégicos.

Imasa es una compañía especializada en ingeniería, construcción, montaje y mantenimiento de plantas e instalaciones industriales y de generación de energía.