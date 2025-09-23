Aprobado un presupuesto récord en Emulsa, con 57 millones de euros para 2026

"Decir que no subir las tasas es abrir la puerta a privatizar es una falsedad", replica Pintueles a la oposición

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para 2026, que alcanza una cifra récord de 57 millones de euros, el mayor volumen económico de las seis empresas municipales.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, ha destacado, a este respecto, que se tratan de unas cuentas "responsables, ambiciosas y que refuerzan los servicios públicos sin que eso suponga un incremento de las tasas que pagan los vecinos por la recogida de basura".

"Decir que no subir las tasas es abrir la puerta a privatizar es una falsedad y una contradicción", ha replicado el edil ante las advertencias de la oposición.

A este respecto, ha indicado que, "con más de 57 millones de euros, estamos ante el presupuesto más alto de la historia de Emulsa, con más plantilla, más inversión y más recursos propios que nunca", ha reivindicado.

"Eso es fortalecer lo público, no debilitarlo y menos aún abrir la puerta a privatizaciones, como algunos, malintencionadamente, han sugerido", ha recalcado Pintueles, quien ha remarcado el compromiso "claro" del Gobierno local de gestionar unos servicios públicos de calidad "con eficacia y sin cargar más impuestos en el bolsillo de los gijoneses".

En cuanto al presupuesto corriente de Emulsa para el próximo año, ha señalado que crecerá un dos por ciento respecto a 2025, hasta situarse en 52,9 millones de euros, mientras que el capítulo de inversiones da un salto de 2,9 millones de euros a los 4,2 millones.

"La prioridad está clara: mejorar el servicio y modernizar los medios materiales con los que trabajan nuestros equipos", ha sostenido Pintueles.

De los 4,2 millones de euros de inversión previstos, tres millones se destinan a renovaciones y 1,2 millones a nuevas adquisiciones, según el edil.

Entre las actuaciones a realizar, ha destacado la compra de 2.280 contenedores de todo tipo, con 775 unidades destinadas específicamente a ampliar la atención en la zona rural, y la adquisición de 350 papeleras, de las que 90 se instalarán en el centro de la ciudad y 50 en edificios municipales y equipamientos deportivos.

Asimismo, en el Consejo se ha aprobado también la incorporación de nuevos vehículos de trabajo, entre ellos dos camiones recolectores de residuos, dos lavacontenedores y varios furgones, que se sumarán a la actual flota de 291 vehículos de Emulsa.

"La inversión en vehículos supone una mejora directa en la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía, tanto en el cuidado de los espacios verdes como en la limpieza y recogida de residuos", ha señalado el concejal.

Además, la previsión para 2026 contempla una plantilla media de 743 trabajadores, con un gasto de personal que crece un 0,4 por ciento hasta los 35,3 millones de euros.

Con estas cuentas, la aportación del Ayuntamiento a los presupuestos de Emulsa desde el año 2023 se ha incrementado un 18,2 por ciento (4.431.000 euros).

En cuanto al capítulo de inversiones, se ha pasado de los 740.000 euros de 2023 a los 4.232.000 euros previstos para 2026. La plantilla, por su parte, se ha incrementado en 61 personas desde el año 2023.

"Con este presupuesto, Emulsa afronta 2026 con más medios, más inversión y más ambición, pero sin trasladar cargas adicionales a los bolsillos de los gijoneses. Apostamos por un Gijón más limpio, más verde y mejor cuidado", ha destacado Pintueles.