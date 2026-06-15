Aprobado el proyecto de Ley que consolida el SEPA como mando único en la gestión de catástrofes en Asturias

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, junto al consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que consolida el mando único del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) en la gestión de catástrofes y desastres, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La norma, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, garantiza un marco legislativo "más eficaz", adaptado a los nuevos desafíos de seguridad y protección de la población, según ha explicado el consejero del ramo, Alejandro Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El texto legal, que a partir de ahora iniciará su tramitación parlamentaria, integra toda la regulación para que sea "más clara y sencilla" y "afianza" un modelo integral de protección civil que "robustece la planificación, prevención y la capacidad de actuación de todos los recursos públicos que intervienen en estas situaciones". Entre sus principales novedades, coordina los medios y servicios implicados para garantizar una respuesta "unitaria, rápida y eficiente ante cualquier emergencia".

Calvo ha asegurado que la eficacia en una respuesta ante una emergencia depende "en gran medida" de su organización bajo un mando único y ha explicado que el SEPA asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones, ejerciendo este mando único sobre el terreno para garantizar una actuación unificada y coherente en todo el territorio.

El proyecto de ley también incorpora medidas para afrontar los efectos derivados del cambio climático y el aumento de fenómenos adversos mediante una planificación basada en riesgos, la mejora de la prevención y el refuerzo de la preparación ante emergencias cada vez más complejas.

"NUNCA DI POR BUENAS LAS FRICCIONES"

Ante preguntas de los periodistas sobre si este proyecto de ley da carpetazo a las fricciones entre SEPA y Guardia Civil acerca de quién lidera los dispositivos, Calvo ha asegurado que "nunca" dio por "buenas" las ifnroamaciones sobre "fricciones". "Es importante que haya un marco legal y que cada institución tenga sus protocolos", ha explicado.

Así, ha asegurado que "más allá de dificultades y tensiones propias de un trabajo complicado", las reglas en Asturias "están claras" y esta normativa solo viene a "ratificar algo ya conocido". "Si alguien planteaba dudas, no las hay", ha zanjado.