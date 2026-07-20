Aprobados 1,27 millones para abonar la paga extraordinaria por antigüedad de los profesores de la Concertada

Reunión del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha manifestado este lunes en rueda de prensa que uno de los principales acuerdos del consejo de Gobierno es la autorización de un gasto de 1,27 millones de euros para financiar el abono de la paga extraordinaria por antigüedad del profesorado de la Red de Enseñanza Concertada.

Ha indicado Peláez que de esta gratificación se beneficiarán al menos unas 80 personas que acumulen 25 años o más de experiencia docente en la Escuela Concertada, además de cumplir con otra serie de requisitos.

El consejero ha recordado que esta medida forma parte del convenio de los docentes que forman parte de la Concertada y que "su gestión y su agilización fue uno de los compromisos de la Consejería de Educación, con la patronal y con los sindicatos en los acuerdos del año pasado, el primer gran acuerdo con la Concertada en quince años".

"Yo creo que esto muestra la capacidad de diálogo de este Gobierno y, sobre todo, su capacidad para cumplir con sus compromisos, en este caso que se materializa con ese reconocimiento de la paga extraordinaria para el profesorado con antigüedad de más de veinticinco años", ha indicado.