Aprobados 2,6 millones más para ampliar a siete meses la puesta en marcha de la planta de fracción resto de Cogersa

Reunión del consejo de administración de Cogersa. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado, Alejandro Calvo, ha informado este jueves de la aprobación de un contrato modificado por importe de algo más de 2,6 millones de euros para ampliar el periodo de puesta en funcionamiento de la planta de fracción resto de Cogersa.

De este modo, ha explicado tras presidir la reunión de la comisión delegada y del consejo de administración de Cogersa, se podrá extender el periodo inicial de cuatro meses en otros tres adicionales, hasta alcanzar un total de siete meses para completar el proceso.

Durante ese periodo, la mayor parte de los trabajadores que prestarán servicio en la planta serán de Cogersa, de modo que se procederá a su contratación para que puedan formarse y ser formados por la empresa encargada de desarrollar la puesta en marcha. Asimismo, el equipo técnico que dirigirá la instalación será también personal de Cogersa.

El consejero ha indicado que, paralelamente, se redactarán unos pliegos "completos", dado que el modelo previsto será de carácter público con una relación público-privada. En este marco, será necesario licitar un contrato de mantenimiento integral que dé servicio a unas instalaciones "especializadas", que requieren no solo conocimientos específicos para su mantenimiento, sino también el suministro de materiales y la asunción de garantías.

Calvo ha precisado que el actual escenario contempla que la puesta en marcha sea realizada inicialmente por la empresa adjudicataria, que irá incorporando de forma progresiva personal de Cogersa, hasta configurar un esquema definitivo con trabajadores del consorcio al frente de la planta y una empresa externa encargada del mantenimiento integral.

PLAN DE CONTRATACIÓN

Por otra parte, el consejero se ha referido al plan de contratación de Cogersa, que, según ha subrayado, "no es solo una declaración de intenciones", sino que supone más de 92 millones de euros para el consorcio y constituye además una herramienta para reforzar la transparencia de los procedimientos.

En este sentido, ha señalado que el plan permitirá que todas las empresas puedan conocer qué contratos se van a desarrollar a lo largo del año, en línea con lo que ya se está haciendo en otros organismos.

Además de nuevas licitaciones por un importe cercano a los 60 millones de euros, se contemplan mejoras del servicio con dos "actuaciones singulares". En concreto, en Cangas de Narcea se implantará la recogida integral del servicio también en la villa --ya se venía prestando en la zona rural-- y, en el caso de Valdés, se incorporará el contenedor marrón para la recogida de la fracción orgánica.