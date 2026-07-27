Aprobados acuerdos para dar continuidad al trabajo de los centros de alto rendimiento de Trasona y El Cristo

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OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de sendos convenios de colaboración entre la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y las reales federaciones españolas de piragüismo, bádminton y natación para el desarrollo de los programas estatales de alto rendimiento en los centros deportivos de Trasona, en Corvera, y El Cristo, en Oviedo.

Según informa el Ejecutivo, estos acuerdos dan continuidad al trabajo de tecnificación en ambas instalaciones de titularidad autonómica y fijan el marco de cooperación para todo el ciclo olímpico, hasta 2028.

La medida permitirá coordinar medios y recursos entre el Principado y las federaciones para respaldar la formación integral y la preparación de deportistas de alto nivel con vistas a las principales competiciones nacionales e internacionales.