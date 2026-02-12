Arcelor iniciará la parada en frío y vaciado del horno alto B tras fracasar su estabilización

Archivo - Alto horno de Arcelor. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de ArcelorMittal ha decidido iniciar el proceso de parada en frío y posterior vaciado del horno alto B de Gijón tras resultar "infructuoso" el proceso de estabilización llevado a cabo en la instalación.

Según ha informado la compañía, el enfriado del horno comenzará en los próximos días y los trabajos se prolongarán durante varios meses, periodo estimado para poder acometer su rearranque en condiciones de seguridad y devolver la instalación a la actividad operativa.

La empresa ha señalado que el objetivo de esta medida es garantizar un reinicio seguro del horno alto, tras no haberse logrado estabilizar su funcionamiento en las últimas semanas.

Asimismo, ArcelorMittal ha asegurado que tratará de minimizar el impacto de esta parada temporal y que organizará los recursos necesarios para proteger "al máximo" las necesidades de sus clientes mientras duren los trabajos.