Arcelor-Mittal cerrará las baterías de Cok de Avilés el 31 de diciembre

Publicado 13/06/2019 15:22:43 CET

AVILÉS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Arcelor Mittal y Sepides han cerrado este jueves un acuerdo por el cual se cerrará la actividad de las baterías de Cok de Avilés el 31 de diciembre de este año, para iniciar un cierre ordenado y seguro de las instalaciones para que después el ente estatal comience el derrumbe, desmantelamiento, descontaminación y urbanización de los 370.000 metros cuadrados de superficie para nuevo suelo industrial en el parque Empresarial Principado de Asturias.

Ambas entidades han cerrado el acuerdo en el palacio de la Granda, para luego comparecer ante los medios de comunicación el presidente de Arcelor Mittal España, José Manuel Arias, el responsable del CEO del Clúster de Asturias, Oswaldo Suárez, el Presidente de Sepides, Antonio Miguel Cervera, el consejero de Medio Ambiente del Principado, Benigno Fernández, el consejero de Industria, Isaac Pola, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el presidente de Química del Nalón, Rufino Orejas.

Tras varios meses de negociación compleja el acuerdo entre Arcelor y Sepides ha desembocado en una nueva oportunidad para Avilés, en la creación de nuevas empresas en estos suelos liberados por las Baterías de Cok que han estado funcionando 60 años, "haciendo una actividad segura para trabajadores y vecinos", ha señalado José Manuel Arias.

Además, el presidente de la acería anglo-india en España, ha resaltado que en estas instalaciones de Baterías "hemos sido respetuosos con el medio ambiente dentro de las posibilidades de una instalación con sesenta años de antigüedad, y ahora el reto es seguir fabricando acero de calidad en las nuevas baterías de Gijón".

Sepides afrontará uno de los mayores retos de su historia con una inversión de 140 millones de euros hasta hora, que aumentarán en el futuro. "Afrontamos uno de los desmantelamientos y urbanización de un área, que es de los más importantes en Europa", ha explicado Antonio Miguel Cervera.

El presidente de Sepides ha confirmado la parte del acuerdo que deben cumplir. "Cuando Arcelor nos entregue los terrenos después del cierre seguro, nosotros desmantelaremos, derribaremos, descontaminaremos y urbanizaremos la superficie".

En la comparecencia no se han dado plazos concretos, aunque se estima que para terminar la urbanización se tardarán unos tres años. "Ahora no puedo confirmar si se va a mantener alguna estructura de Baterías en pie, hasta que no se haga la licitación del proyecto. Ahora mismo el terreno está cualificado de gran industria, pero llevaremos a cabo la descontaminación, aunque la inversión total depende de muchas variables", ha añadido Antonio Cervera.

Desde el Principado de Asturias se ha destacado la importancia de este acuerdo para la comarca avilesina. "Tras la apertura de los accesos del PEPA y este acuerdo de hoy, Avilés está viviendo una semana grande, y hay que agradecer que todos los agentes implicados hayan alcanzado un acuerdo tan rápido, porque era una operación muy compleja", ha señalado Benigno Fano.

Por su parte el consejero de Industria, Isaac Pola, ha indicado que este acuerdo supone un momento "muy importante que culmina un largo proceso con muchos agentes implicado" y que además sienta las bases de un desarrollo industrial e innovador que se pretende para el futuro de Avilés.

Por último, la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín, ha destacado que este acuerdo supone "un paso fundamental para la instalación de nuevos proyectos industriales" en Avilés, y hará que la ciudad "sea un referente de la nueva industria y centros de I+D".