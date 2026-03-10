Arcelor pide buscar una solución a la huelga de la industria auxiliar tras bloquear los piquetes sus accesos

Piquetes de la huelga de la industria auxiliar bloqueran los accesos a la planta gijonesa de ArcelorMittal. - FOTO CEDIDA CCOO GIJÓN

GIJÓN, 10 (EUROPA PRESS)

La multinacional ArcelorMittal ha apelado este martes a que las partes involucradas en la negociación del convenio colectivo de la industria auxiliar busquen una solución "rápida" al conflicto.

Así lo han trasladado, en declaraciones a Europa Press, después de que piquetes de la huelga de la industria auxiliar hayan bloqueado todos los accesos a la factoría gijonesa desde las 5.00 horas de este día.

Esto ha impedido el acceso de los trabajadores, según la empresa, que ha matizado que tan solo han podido entrar algunos que fueron designados para poder mantener la fase caliente activa (Horno Alto y Baterías). Se ha señalado, asimismo, que, en este momento, el Horno Alto A y las Baterías de Cok operativos.

Según los sindicatos consultados, se mantienen a estas horas cerrados los accesos para impedir la entrada de los trabajadores de ArcelorMittal del turno de tarde. Los piquetes van parando cada coche para preguntar a dónde van.