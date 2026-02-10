ArcelorMittal alerta de que la pérdida de competitividad en España podría desviar inversiones a otras plantas

Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). (Archivo) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de ArcelorMittal ha confirmado este martes la inversión para una acería eléctrica en Dunquerque (Francia), sin que tenga una fecha para la puesta en marcha de la de Gijón, ha advertido CCOO.

Según un comunicado del sindicato, la empresa ha incicido en que la ampliación de la capacidad productiva en Sestao (de 0,5 MTm. A 1,6 MTm.), junto con la inversión del proyecto LEAF en Gijón, deja clara la apuesta del Grupo por la descarbonización en España.

Eso sí, ha advertido de que, si bien el aumento de producción en Europa, podría conllevar el arranque de hornos altos en Francia y Polonia, la pérdida de competitividad en España, junto con el alto coste de la energía eléctrica (33 euro/Mw. más que en Francia), supone una "clara desventaja competitiva", lo que podría desviar las necesarias inversiones hacia otras plantas en Europa.

Con respecto al Horno Alto B, CCOO ha apuntado que la multinacional sigue sin dar con una solución satisfactoria para su arranque con lo que, de no revertir la situación actual, "no quedaría otra opción que abrir el horno y ver lo que hay dentro", han apuntado.

En cuanto a las posibles salidas del personal de mayor edad, la Dirección ha derivado esa cuestión al ámbito de la negociación colectiva, mientras que sobre el proyecto de deslocalización de funciones de apoyo, han llamado a mantener la calma y esperar a las conclusiones del mismo.