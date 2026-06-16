ArcelorMittal: CCOO rechaza negociaciones individuales por la deslocalización

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en ArcelorMittal ha instado este martes a la multinacional del acero, con respecto al proyecto Zenith de deslocalización de servicios, a definir un proceso general estándar para todas las plantas que defina todas las posibilidades que se puedan aplicar en el citado proyecto.

Asimismo, han reclamado a la compañía medidas de protección del empleo, formación, recolocación y mantenimiento de competencias en cada centro, según una nota de prensa de CCOO. "No vamos a permitir que se coarte a las personas en negociaciones individuales", han dejado claro.

También han solicitado, de manera urgente, la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para España del Acuerdo sobre Gestión de los Cambios y Anticipación de los mismos en ArcelorMittal.

Se pide, en este sentido, estar presentes en todas las negociaciones en cada centro afectado a través de representantes de la Federación o la Sección Sindical Intercentros.

En cualquier caso, han insistido en su "firme rechazo" a este proceso de deslocalización, "carente de la más mínima justificación operativa o económica", han criticado.

Al tiempo, han conminado al conjunto de Organizaciones Sindicales y Comités de Empresa "para que dejen de mirar hacia otro lado y unamos fuerzas para revertir esta nefasta decisión".

"Entendemos que no es hora de hacer dejación de funciones ni de aceptar la quita de puestos por acción u omisión, dejando vía libre a la Dirección", han llamado la atención.

Así lo han señalado después de que las reuniones de la semana pasada de la Dirección con personal de Villaverde, así como con motivo del ERE en el centro de Basauri para los afectados del proyecto Zenith y la supresión de puestos en CSC en Asturias.

"Nuevamente la Dirección ningunea a la parte social sin explicar plazos ni detallar las condiciones que pretende aplicar al conjunto de trabajadores y trabajadoras afectadas", se han quejado, además de culpar a la multinacional de producir "un claro incumplimiento" en torno al dialogo social.

Según el sindicato, solo han avanzado que a finales de este año debe estar implantado, sin dar más detalles ni comunicar las medidas sociales de acompañamiento. Han señalado, en este caso, en que la compañía solo ha avanzado que se implementarán a través de recolocaciones o reasignaciones, intentando evitar medidas traumáticas, valorando la posibilidad de vincular el tratamiento de excedentes a la salida del personal de mayor edad.

No obstante, CCOO ha incidido en que se está realizando de manera individual cambios de funciones o traslados a otros departamentos en algunos centros, "enmascarando que están vinculados al proyecto Zenith y mucho nos tememos que tratando de vulnerar los límites legales para evitar la negociación colectiva".

Han alertado, unido a ello, sobre que la empresa está externalizando funciones esenciales, "debilitando las capacidades locales y originando problemas de desabastecimiento de EPIs (gafas graduadas) en algunos centros". Tampoco han presentado, según CCOO, planes de protección social concretos. Todo ello, a su juicio, impide valorar las consecuencias reales del proyecto y limita la capacidad de defensa de la plantilla.