ArcelorMittal: Trabajadores nacidos en 1963 y 1964 exigen prejubilaciones y cortan accesos

1090471.1.260.149.20260526152040 Concentración de protesta de trabajadores de ArcelorMittal nacidos 1963 y 1964, que reclaman acceder a la prejubilación. - CCOO ASTURIAS

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de trabajadores de ArcelorMittal nacidos en 1963 y 1964 se han concentrado este martes en Avilés y ha cortado los accesos a las oficinas principales de la multinacional en Asturias.

Con esta acción de protesta los trabajadores, acompañada de una fuerte pitada, reclaman a la empresa que acceda a sus prejubilaciones para los nacidos en esas fechas, han comunicado desde CCOO.

Desde el sindicato se había pedido una prejubilación "justa y pactada" para estos empleados, con trayectorias de entre 38 y 47 años en la empresa y en condiciones "exigentes".