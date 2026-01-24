El Archivo Colita dona 15 obras de la fotógrafa a la Fundación Niemeyer

Obras donadas - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Colita Fotografía y su director y heredero, Francesc Polop, han formalizado la donación de quince obras originales de la fotógrafa Colita a la Fundación Niemeyer, que han formado parte de la exposición 'Colita. Arte y Parte', que se pudo visitar desde junio de 2025 a enero de 2026 en la Sala de Fotografía del Centro Niemeyer.

Esta donación supone un importante enriquecimiento del patrimonio artístico de la Fundación Niemeyer y refuerza su compromiso con la conservación y difusión de la fotografía contemporánea, así como con la figura de Colita, una de las fotógrafas fundamentales de la cultura visual española del siglo XX, según han informado desde el Niemeyer.

Las quince obras donadas representan de manera significativa el universo creativo de la fotógrafa, su mirada irónica y comprometida, y su estrecha vinculación con el mundo cultural, artístico y social de su tiempo.

Entre las fotografías se incluyen retratos de personalidades emblemáticas como el cantante Joan Manuel Serrat y el cineasta Orson Welles, así como tres imágenes pertenecientes a la serie dedicada a la bailaora Carmen Amaya.

La donación se completa con tres retratos realizados en 1969 a Gabriel García Márquez, que Colita llevó a cabo en una sesión fotográfica en su estudio. A ellos se suma el retrato de Terenci Moix y otro de Rafael Alberti con Antonio Gades, realizado durante su exilio en Roma. También hay dos imágenes de la Transición: una del funeral del dictador Franco en Madrid en 1975, que Colita retrató con su cámara; y de la manifestación pro-amnistía de 1976, que tuvo lugar en Barcelona. También hay una obra en gran formato del artista José Pérez 'Ocaña', y su amigo Camilo, tomada en Barcelona en 1977. No falta el retrato de Salvador Dalí con el rey Juan Carlos I al fondo y Joan Pons con su capirote sentado en la escalera de su casa, justo homenaje a un artista que ya tuvo la exposición "La esencia de lo mágico" en la Cúpula del Centro Niemeyer en el año 2022.