Arclin releva a Ángela Santianes al frente del complejo industrial en Asturias y nombra a José Luis Tejedor

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OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del complejo industrial y presidenta de Arclin en España, Ángela Santianes, dejará la compañía el próximo 25 de mayo tras más de 37 años de dedicación y compromiso, según ha informado la empresa. El complejo pasará a estar liderado por José Luis Tejedor, que en la actualidad dirige la planta de Nomex y asumirá además la representación de la compañía en España.

Durante su extensa trayectoria, Santianes ha desempeñado un papel clave en el desarrollo y consolidación del complejo en Asturias y en la representación de la compañía en distintos foros en España, contribuyendo de manera decisiva a sus resultados y a la configuración de su cultura organizativa.

La compañía ha agradecido expresamente su liderazgo, su dedicación y la "valiosa energía" aportada durante todo este tiempo, así como su "generoso paso a un lado" para facilitar y agilizar los cambios estratégicos que proyecta Arclin en esta nueva etapa.

Por su parte, Tejedor con más de 27 años de experiencia en la empresa, afronta esta nueva etapa profesional con el objetivo de encarar los retos futuros de la organización, en un contexto de transformación industrial y de refuerzo del posicionamiento de Arclin.

Arclin ha trasladado su plena confianza en el liderazgo y la experiencia de Tejedor para seguir impulsando el crecimiento de la compañía y fortalecer su presencia en el mercado, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con el empleo y la actividad industrial en Asturias.