Del Arco dice que aún no tienen la cifra de los menores migrantes que recibirá Asturias

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha indicado este jueves que por el momento no tienen previsión del número de menores migrantes que acogerá el Principado, pero ha dejado claro que "esta comunidad autónoma va a seguir siendo solidaria, va a seguir siendo acogedora con los niños y adolescentes que vengan de otro país, a menores migrantes no acompañados porque son sujetos de medidas de protección por parte del Estado, de medidas de protección, y no son ni regulares ni legales".

A preguntas de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco y de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, la consejera ha indicado que por el momento no tienen "horizonte de números, no han hecho ni cálculos, pero sí que han tenido una reunión con todas las entidades del tercer sector que tienen suscritos a acuerdos de acción concertada para ver su situación, su posición y sus posibilidades reales de poder apoyar en la acogida".

"Unánimemente, absolutamente todas han mostrado su apoyo a la consejería para hacer la acogida, mostrando dificultades en lo que son las estructuras, en poder tener lugares donde acogerlos, que es al igual que otras comunidades autónomas con las que hablamos en el seno de la conferencia sectorial. Esta consejería también está buscando posibilidades. En todo caso, no tenemos ninguna intención de generar espacios diferentes a los que tenemos, me refiero a centros que superen los 20-30 menores, sino todo lo contrario", dijo la consejera.

Ha añadido la consejera que una llegada en buenas condiciones no puede alterar los derechos a los que van a tener los nuevos menores que lleguen y que puedan convivir en las mismas situaciones que aquí en centros pequeños, centros integrados en la comunidad y, en ese sentido, "no están dispuestas a moverse de ahí".

"Es una tarea importante. Hemos trasladado al ministerio la necesidad de que hay un año para cumplir los números y hemos trasladado al ministerio la necesidad de poder hacer las acogidas de forma grupal, en todas las comunidades. Ese es el escenario", explicó.

VOX HABLA DE "MENORES QUE NOS ENDOSAN"

Álvarez Rouco ha indicado que su grupo "quiere saber y pide una mayor transparencia y una mayor información sobre este tema". Ha recordado que el pasado 31 de marzo era la fecha señalada para conocer cuál sería el número de menores no acompañados, y mayores iban a destinarse al Principado de Asturias, y sin embargo, hoy a 10 de abril, no saben nada.

Ha indicado la diputada de Vox que este es un asunto "tan cargado de polémica y tan conflictivo" que lo mínimo que les debe a los ciudadanos es información.

"Esas constantes asignaciones de menores no acompañados, ahora uno, después el otro, que nos endosan desde Madrid son cada vez más incómodas y, seguramente, por eso optan por alargar ese suspense", ha indicado la diputada de Vox.

TOMÉ "DESCOLOCADA" CON VOX

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha asegurado que escuchar a la diputada de Vox le dejó "descolocada" porque deja claro que los menores "no les interesan en absoluto"

"Cuestiones como que hay polémica y conflictividad sobre este tema, la única polémica que hay la generan ellos, o decir que nos endosan a menores no acompañados. De verdad, creo que es tan tremendo hablar así de unos chavales, de unos niños, de unas niñas, de unos adolescentes que están buscando una vida mejor, que sus gobiernos no los atienden, que tendrían que estar con sus familias en sus países de origen", ha lamentado Tomé.

Tomé ha preguntado a la consejera si "tiene previsto el Gobierno alguna campaña social precisamente para atajar estos discursos de mierda, estos discursos falsos, que pueden dañar no solamente a los menores y a las menores acompañadas, sino al conjunto de la comunidad, una comunidad como la asturiana, que es solidaria y que no quiere escuchar más estupideces de este estilo".

Ha recordado Tomé que se hablaba de que podrían corresponder a Asturias unos 150 niños, niñas y jóvenes migrantes, y a su grupo este acuerdo, "le pese a quien le pese, incluidas, las comunidades autónomas del PP, que también parece que están en contra de esto, le parece un ejercicio de solidaridad, no solo con los menores no acompañados, sino también con el resto de las comunidades autónomas, muy concretamente con Canarias, que en este momento sí que están verdaderamente desbordadas.

CENTROS DE MENORES

Previamente la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha preguntado a la consejera por las cuestiones a mejorar en el funcionamiento de los centros de menores. Polledo ha alertado de lo que les llega es que sigue habiendo fugas de menores tuteladas y "no puntuales, como dice la consejera".

"Hablamos de fugas que se alargan durante meses, con el peligro que las mismas conllevan para los menores y con varios incidentes graves para la integridad de estos menores", ha manifestado Polledo.

Marta del Arco ha incidido en que la evaluación del modelo de acogimiento residencial ha sido muy positiva, tanto por los profesionales de los centros de acogimiento residencial como por los niños y niñas que en ellos viven.

"Tanto menores como personal lo han valorado muy positivamente", ha dicho Del Arco que ha incidido en que se redujeron las ratios de menores, se revisaron los protocolos, se hizo formación al personal y a los menores, se aumentó el personal de la Dirección General de Infancia y su presupuesto.