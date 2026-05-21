Del Arco tilda defiende que se destinen fondos a cooperación al desarrollo y tilda de "simplista" la crítica de Vox

Marta del Arco, a la derecha - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha defendido este jueves que el Principado destine fondos a cooperación al desarrollo. De hecho, considera que deberían emplearse más cantidad. En una comisión en la Junta General del Principado de Asturias, Del Arco ha tildado de "simplista" la crítica realizada por Vox en esta materia.

La dirigente asturiana ha comparecido, a petición de Vox y PSOE, en relación con las Memorias Anuales sobre la Cooperación Asturiana al Desarrollo correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.

Ha rechazado las críticas de Vox sobre destinar esos fondos a cooperación porque el de hoy es "un mundo global" en el que "no hay fronteras" y "hay dinero para todos en los presupuestos".

Del Arco ha argumentado que la cooperación al desarrollo "no es un gasto, es una inversión a medio plazo, porque favorece crecimiento, crea nuevos mercados, genera oportunidades de inversión, porque también mejora la estabilidad internacional, porque previene conflictos y porque disminuye migraciones".

Ha subrayado además que la inversión en cooperación representa un coste "relativamente pequeño" en el presupuesto de su consejería, ya que "de los 605 millones de presupuesto de la consejería la agencia tiene ocho millones y medio, un 1%, coste que deberíamos subir", según ha indicado la responsable autonómica.

La consejera ha incidido en que "la cooperación al desarrollo es una cuestión de ética y de derechos humanos en un mundo global, sin fronteras, donde todo el mundo debería tener derecho a tener agua potable", enfatizando así la dimensión humanitaria de estas políticas de cooperación internacional.

A la diputada de Vox Sara Álvarez no le han convencido las explicaciones de la Consejera y se ha mostrado crítica con destinar dinero fuera de Asturias cuando en el Principado existen necesidades. En este sentido ha cargado contra Del Arco por decir que existe dinero para todos.

La parlamentaria de Vox ha cuestionado la transparencia en la distribución de millones de euros en proyectos fuera de España, afirmando que "cuesta encontrar controles claros" y que "los asturianos tienen derecho a saber hasta el último euro dónde va, quién lo recibe y qué resultados reales se consiguen".

Ha criticado la falta de resultados medibles en los programas de cooperación y ha alertado sobre posibles irregularidades en la distribución de fondos. "Una familia asturiana tiene que justificar hasta el último papel para recibir una ayuda, y las organizaciones subvencionadas también deberían hacerlo con el mismo rigor", ha señalado Álvarez Rouco, quien ha insistido en que "el dinero público no es del Gobierno, el dinero público es de todos los asturianos".

Álvarez Rouco ha defendido la priorización de las necesidades internas de Asturias frente a agendas internacionales, argumentando que "primero los asturianos y después si queda para los demás" y que la región "necesita menos propaganda y menos discursos vacíos y más control del dinero público". Por último, la parlamentaria ha criticado también lo que considera una repetición de ayudas a las mismas entidades, creando "sensación de que algunos viven mejor de las subvenciones que los propios ciudadanos que las pagan".

Por parte del PSOE ha intervenido la diputada Ana Isabel González Cachero, quien ha defendido el concepto 'prioridad solidaria' de Asturias frente al de 'prioridad nacional' de Vox. La parlamentaria ha afirmado que la sociedad asturiana y los distintos gobiernos demócratas siempre se ha caracterizado por el compromiso con la solidaridad internacional. "Porque creemos en los derechos humanos", ha comentado, y ha criticado que sus detractores no comparten estos valores.

González Cachero ha subrayado que Asturias "viene desarrollando acciones de cooperación internacional desde el año 1985" de manera "prácticamente ininterrumpida", destinando recursos y mejorando los instrumentos jurídicos para estas políticas. Asimismo, ha cuestionado a la oposición por su falta de rigor al hablar de despilfarro, preguntándose "¿en qué cooperación internacional destinan ustedes el dinero?" y acusándoles de destinar fondos "con entidades internacionales para engrosar la internacional ultra".

La parlamentaria socialista ha reafirmado el compromiso de su grupo con la solidaridad internacional, indicando que los socialistas seguirán apostando y abogando por una "prioridad solidaria" que "que ponga en el centro a las personas" de Colombia, Gaza y otros lugares del mundo. "Somos solidarios y lo vamos a seguir siendo pese a ustedes", ha concluido, dirigiéndose a Vox.