Argayo en el Puerto de Pajares: Cortado el carril en sentido Gijón en la N-630

Archivo - Puerto de Pajares, Asturias, León - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un argayo corta desde este domingo el carril derecho de la N-630, en el Puerto de Pajares, a la altura del punto kilométrico 81, en sentido Gijón.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Asturias, se ha habilitado un carril mientras se planifica la limpieza para este lunes y se estudia su tratamiento.

El desprendimiento se produjo en torno a las 11.30 de este domingo en el municipio de Lena, donde parte de la ladera se ha desprendido invadiendo la calzada a pocos kilómetros de la estación invernal de Valgrande-Pajares.