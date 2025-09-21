El Argayu Fest celebrará su segunda edición con quince días de música y actividades en el alto Nalón

El Argayu Fest regresa al alto Nalón con quince días de música y actividades gratuitas - ARGAYU FEST

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Argayu Fest celebrará del 27 de septiembre al 11 de octubre su segunda edición, con un programa que se extiende a tres concejos del Parque Natural de Redes: Caso, Laviana y Sobrescobio. El festival, de carácter gratuito, incluirá conciertos, sesiones de DJ, actividades infantiles y propuestas para descubrir el patrimonio cultural, natural y etnográfico de la zona.

El evento, impulsado por la asociación Reciclarte de Casu, concentra la mayor parte de su actividad entre el 3 y el 5 de octubre en El Campu, donde se desarrollarán una veintena de conciertos y sesiones de DJ, recorridos guiados de biointerpretación, paseos para contemplar la berrea y visitas vinculadas a las tradiciones locales.

El cartel combina artistas asturianos como Pelazo, Los Perloras, Pablo und Destruktion, Tuya, Montefurado, De Fem, Matöse, Los Míticos del Chimborazo, Elena del Frade y Blues&Decker, junto con la participación internacional del grupo estadounidense Paul Val.

La programación musical se completa con DJ Pimp, La Güeriata, Jan the DJ, Marcos BigHouse, La Viuda de Angelín, Corín&Tellado, Les Casadiyéis, Condor&Urogayo DJ set y un Improvised DJ.

Además de la oferta hotelera de la comarca, la organización habilitará un espacio gratuito de acampada para tiendas, autocaravanas y furgonetas camper.

El festival se cerrará el 11 de octubre con una propuesta sorpresa en Sobrescobio: los asistentes acudirán a un punto de encuentro y tras un breve paseo llegarán a un enclave natural donde tendrán lugar dos actuaciones secretas.