Arias (PP) asegura que el asunto de las presiones en Urbanismo de Oviedo "ha sido explicado sobradamente"

El concejal de Personal de Oviedo, Mario Arias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de Interior del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha asegurado este martes en el pleno que el asunto de las presiones en el área de Urbanismo "ha sido explicado sobradamente", mientras que el concejal del PSOE Jorge García Monsalve ha pedido explicaciones al alcalde, Alfredo Canteli.

Después de que el edil socialista instase al regidor a aclarar la situación y confirmar si leyó en 2023 el escrito de la Junta de Personal del Ayuntamiento dirigido a Alcaldía, tomó la palabra Mario Arias para asegurar que Monsalve "miente" y que ese escrito era "un posicionamiento" acerca del correo que el entonces director general de Urbanismo, Jorge Mier, había remitido a los funcionarios invitándoles a "remover todos los obstáculos" que pueden impedir "el pleno desarrollo económico" de la ciudad.

"Este asunto ha sido explicado sobradamente en comisiones", ha asegurado Arias, y también fuera de la Institución. "No estamos ante ninguna información nueva", ha asegurado, recordando que el Ayuntamiento "cuenta con mecanismos de control que funcionan con plena independencia". "Sabemos todos que el canal de denuncias y el privado de información funciona, está operativo y actúa con absoluta confidencialidad, independencia y autonomía", ha asegurado.

Así, ha remarcado que "las denuncias que en su momento se plantearon sobre esa cuestión fueron analizadas, se actuó, y quedaron archivadas a propuestas del Servicio de Prevención de Riesgos".

El concejal del PSOE, por su parte, ha recordado que la comunicación de la Junta de Personal Funcionario de 2023 "advertía de continuas presiones al personal de área licencias" por parte del dimitido director general de Urbanismo y no se refiere a un caso de "acoso a una trabajadora en su puesto", que es lo que se archivó en su día.