Arias (PP) asegura que sí habrá oposiciones a Policía Local de Oviedo en 2027 y acusa a Monsalve de causar confusión

Archivo - El concejal de Personal de Oviedo, Mario Arias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha respondido este martes a las declaraciones del edil socialista Jorge García Monsalve sobre la planificación de la plantilla de la Policía Local, acusándole de recurrir a una "política de confrontación basada en la falta de rigor, las medias verdades y la confusión permanente de los ciudadanos".

En una nota de prensa, Arias ha asegurado que las afirmaciones del concejal socialista "no se corresponden con la planificación municipal" y ha lamentado que el PSOE "trate de convertir una cuestión que exige rigor administrativo y conocimiento de los procedimientos en una herramienta de desgaste político".

"Resulta difícil entender que, después de explicarle la planificación y las previsiones de empleo, siga trasladando a los ovetenses una versión que no se corresponde con los datos reales. O no entiende cuando se le explican las cosas o las ignora con mala fe", ha señalado Arias.

El concejal de Personal considera "especialmente grave" que el PSOE hable de ausencia de planificación cuando existe una convocatoria de 34 plazas de Policía Local correspondiente a 2026 que ya se encuentra en proceso de celebración, y cuando la previsión municipal contempla una nueva convocatoria de más de 40 plazas en 2027.

A ello ha sumado la planificación de la oferta de empleo de 2028, en la que se tendrán en cuenta nuevas necesidades de personal y se acumularán las jubilaciones de 2026 y 2027. "Esto demuestra el compromiso por seguir reforzando la Policía Local y la

seguridad en Oviedo", ha asegurado Arias.

"Hablar de falta de planificación mientras se ignoran las convocatorias en marcha y las previstas para los próximos ejercicios es faltar al rigor que merece un asunto tan importante. La política del todo vale puede servir para fabricar un titular, pero no para informar con seriedad a los ciudadanos", ha defendido el teniente de alcalde.

Por otro lado, Arias ha remarcado que, desde que Alfredo Canteli asumió la Alcaldía en 2019, la seguridad "ha sido una prioridad para el equipo de Gobierno del Partido Popular". "Durante este periodo, el Ayuntamiento ha aprovechado al máximo la tasa de reposición permitida por el Estado y, a mayores, ha impulsado la incorporación de más efectivos aún", ha asegurado.

"Los hechos se demuestran en las ofertas de empleo y esas están a la vista de todos. No estamos hablando de promesas vacías, sino de convocatorias, procedimientos y planificación", afirma Arias.

El edil considera que el PSOE "pretende trasladar una imagen de abandono que no se sostiene cuando se examinan las actuaciones y las ofertas de empleo impulsadas desde 2019". "La crítica política es legítima, pero pierde toda credibilidad cuando se construye ignorando información relevante o presentando las previsiones de manera sesgada", ha abundado.

El concejal de Personal destaca, además, que la planificación municipal no se limita a la Policía Local. Así, ha indicado que en 2027 también se reforzará el resto de la administración general, atendiendo a las prioridades de los servicios municipales y a las posibilidades reales de contratación.

Arias ha recordado que los ayuntamientos siguen condicionados por la tasa de reposición estatal, "una limitación que dificulta planificar las plantillas exclusivamente en función de las necesidades de cada Administración". En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara su intención de

eliminar esta restricción sin que, según denuncia, se haya materializado ese compromiso en los términos esperados.

"Un Ayuntamiento con una situación económica saneada, como Oviedo, debería poder planificar sus recursos humanos atendiendo a sus necesidades y prioridades, no a unas limitaciones estatales que restringen su capacidad de respuesta", ha señalado.

Arias ha insistido en que la responsabilidad de un Gobierno municipal consiste en planificar, priorizar y ejecutar dentro del marco legal, manteniendo el equilibrio entre las necesidades de los servicios públicos y las posibilidades que permite la normativa estatal. "Lo que no es aceptable es que el PSOE pretenda dar lecciones de planificación mientras confunde a los ciudadanos con afirmaciones que omiten las convocatorias en marcha y las previsiones futuras. Oviedo necesita una oposición más seria, que contraste los datos, haga propuestas y actúe con responsabilidad, no una política de titulares en la que todo vale con tal de atacar al Gobierno municipal", ha zanjado.