Armengol dice que los contratos de mascarillas se hicieron "con criterios técnicos de los funcionarios"

Francina Armengol, en Vegadeo - CAPTURA DE LA WEB DE TPA

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha sido preguntada este viernes en Vegadeo por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de mascarillas por parte del Gobierno balear. Según ha señalado la expresidenta de Islas Baleares, los contratos fueron legales.

"Todos los contratos se hicieron solo con criterios técnicos de los funcionarios del Servicio de Salud de Baleares y para abastecer a la población", ha afirmado en unas declaraciones emitidas por Televisión del Principado de Asturias (TPA) recogidas por Europa Press.

Armengol ha participado en la Sede del Instituto Elisa y Luis Villamil del municipio asturiano de Vegadeo en el XVIII Foro Comunicación y Escuela, donde ha impartido una conferencia.

"Si hubo alguien que aprovechando ese momento tan duro para toda España y para mi comunidad autónoma donde la gente se estaba muriendo para enriquecerse de forma ilícita que todo el peso de la ley caiga sobre ellos pero que no mancillen a las personas que trabajamos honestamente", ha zanjado Armengol.