Arranca en Gijón la 39ª edición de la Semana Negra con más de un centenar de autores

Cartel de la 39ª edición de la Semana Negra de Gijón. - SEMANA NEGRA DE GIJÓN

GIJÓN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La trigésima novena edición de la Semana Negra se desarrollará en Gijón desde este próximo viernes al 12 de julio en el entorno de la playa del Arbeyal, en Gijón.

Por el festival pasarán más de cien de autores, principalmente del género negro, pero también escritores de otros ámbitos como de novela histórica. También se rendirán homenajes a figuras destacadas como Rambal y Xuan Bello.

Entre estos autores están: Contaremos con nombres importantes dentro del panorama de la novela negra en lengua española, algunos ya clásicos, como Paco Gómez Escribano, Mariano Sánchez Soler, Marta Robles, Cristina Higueras, Carlos Salem o Víctor Claudín, y otros recién llegados como Eduardo Fernán López o Annika Brunke.

Una propuesta literaria a la que se suman otras propuestas y actividades, que se entremezclan con una oferta musical, gastronómica y de ocio.

Entre las principales novedades de esta edición, destaca la creación del 'Premio Domingo Villar-Semana Negra', un galardón que nace para reconocer la trayectoria de autores del género negro en español y cuyo primer ganador es el escritor Lorenzo Silva.

El jurado ha valorado su extensa carrera, su aportación decisiva al género y la creación de personajes emblemáticos como Bevilacqua y Chamorro.

El cartel oficial de este año, además, ha sido realizado por el ilustrador chileno Félix Vega Encina, reconocido por su obra en la historieta latinoamericana y por su capacidad para entrelazar lo fantástico con la memoria histórica.

EL CÓMIC Y LA CRÍTICA SOCIAL

El cómic tendrá un papel central en la programación a través de la exposición 'Trabajar cansa', una muestra que abordará la precariedad laboral, el sindicalismo, el trabajo no remunerado, la salud laboral y la siniestralidad. La exhibición incluirá obras de autores como Alfonso López, Miguelanxo Prado, Ángel de la Calle, Elías Tañó y Elena Mistrello.

De forma paralela, se llevarán a cabo presentaciones de novelas gráficas y proyectos que abarcan temáticas desde el anarquismo hasta la Transición española o la dictadura argentina, además de intervenciones artísticas en directo.

La programación cultural se completará con exposiciones fotográficas, como la de Victoria Iglesias, y contará con la presencia de invitados internacionales de la talla de Elmer Mendoza y Barbara Baraldi.

Además, acogerá el ciclo 'Trangresoras', que pondrá en valor seis perfiles distintos entre sí, "pero imprescindibles para poner en valor el papel de mujeres que han hecho suyo el objetivo de la igualdad y abierto camino en terrenos vedados a las mujeres o considerados exclusivamente masculinos", según la organización del festival. Se trata de: Nora Ephron; Tina Modotti; la Beata Dolores; Elizabeth Jane Cochran; Natalia Ginzburg; y Isabel Oyarzábal.