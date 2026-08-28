Arranca la mejora de la AS334, en Piloña, con una inversión de 1,1 millones - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado la mejora de uno de los tramos de la carretera AS-334, en Piloña, con una inversión de 1.098.149 euros. Los trabajos se prolongarán durante siete meses y permitirán renovar cerca de cuatro kilómetros, en una actuación muy demandada por los vecinos.

Según ha informado el Ejecutivo asturiano, el proyecto incluye la mejora integral del tramo entre los kilométricos 5,9 y 9,6. Los trabajos han comenzado ya con labores de limpieza y desbroce y continuarán con la renovación completa del firme para corregir las deficiencias derivadas del uso y de las escorrentías de agua.

Además, se actuará sobre los sistemas de drenaje y se ejecutarán nuevos tramos de cuneta para reforzar la seguridad de la circulación. La intervención se completará con la renovación de los elementos de protección y de la señalización horizontal y vertical.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han visitado este viernes las obras junto con el alcalde de Piloña, Iván Allende.

Durante la visita, Llamedo ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la mejora de las comunicaciones en el oriente de Asturias. "Cada inversión en la red viaria contribuye a reforzar la cohesión territorial, facilitar los desplazamientos cotidianos y apoyar la actividad económica y los servicios en nuestros concejos", ha asegurado.

Esta actuación se suma a otras inversiones impulsadas recientemente en Piloña para modernizar la red de carreteras, entre ellas la adecuación de la PI-12 entre Priede y Samalea, con una inversión de 465.000 euros.