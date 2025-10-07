Arranca la vacunación contra la gripe y la Covid: Fechas, dónde y quién puede vacunarse

Archivo - Vacunación - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias iniciará esta semana la campaña de vacunación contra la gripe y otras enfermedades respiratorias como la covid para proteger a la población frente a las complicaciones que pueden ocasionar estos virus.

La vacunación conjunta de gripe y covid comenzará el jueves, 9 de octubre, en establecimientos residenciales de mayores y se extenderá al resto de la población diana a partir del 14, con una estrategia que pretende reducir la incidencia y gravedad de estas patologías.

Este objetivo se logra mediante la inmunización de un porcentaje significativo de personas, lo que genera protección y disminuye la circulación del virus.

Todas las vacunas se aplicarán de manera descentralizada en los centros de atención primaria y consultorios del Servicio de Salud del Principado (Sespa) hasta el final de la temporada estacional. Las personas interesadas podrán pedir cita en sus centros.

PROTECCIÓN FRENTE A LA GRIPE

La Consejería de Salud dispone de cuatro tipos de vacunas frente a la gripe, las que mejor se ajustan a las diferentes necesidades de la población diana. En total, el Servicio de Salud podrá disponer de 386.400 dosis en las que se han invertido 4,7 millones.

El Principado anima a recibir la dosis a todas las personas para las que se recomienda:

--Quienes hayan cumplido 60 años.

--Personas internas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras institucionalizadas de manera prolongada; personas con enfermedades crónicas, sea cual sea su edad.

--Mujeres embarazadas o personas que conviven con otras que tienen un alto grado de inmunosupresión.

Otro de los objetivos de esta campaña es reducir el impacto de los virus y mantener los servicios esenciales. En este caso, los grupos indicados son el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados; personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, bomberos y servicios de protección civil.

También se recomienda a:

--Población infantil de 6 a 59 meses.

--Personas de 5 a 59 años que presentan un mayor riesgo de complicaciones, como las fumadoras.

--Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.

--Personal de guarderías y centros de educación infantil hasta los 6 años.

--Personas con exposición laboral directa a aves, mustélidos o ganado porcino.

PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID

De manera paralela a la campaña de la gripe, Salud invitará a vacunarse frente a la covid a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o cuadros graves en el caso de padecer esta infección.

En este caso se trataría de:

--Personas mayores de 70 años.

--Personas con especial vulnerabilidad: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes y CAR-T).

--Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.

--Todas las mujeres embarazadas.

--Mayores de 12 años pertenecientes a grupos de riesgo (con inmunosupresión grave, cáncer, diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedades crónicas hepáticas, cardiovasculares, neurológicas, neuromusculares, hematológicas, respiratorias, o trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, entre otras).

PROTECCIÓN FRENTE A LA BRONQUIOLITIS

En esta campaña continúa la inmunización frente al virus respiratorio sincitial en neonatos y lactantes que tan buenos resultados ha dado en las dos anteriores. Este patógeno es el principal causante de la bronquiolitis y de infecciones de vías respiratorias en menores de un año y en población adulta.

La población diana es la infantil con un alto riesgo de enfermedad grave por esta causa: bebés prematuros de menos de 35 semanas, lactantes con cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar u otra patología que suponga un gran riesgo de padecer bronquiolitis.

También se recomienda la inmunización a los menores de seis meses, es decir, aquellos nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, fecha en la que finalizará la campaña.

Los nacidos antes del 30 de septiembre recibirán la dosis en los centros de atención primaria, mientras que a los nacidos después se les administrará, siempre que se pueda, antes del alta hospitalaria. En total, se espera evitar cuatro de cada cinco ingresos que se producen por bronquiolitis.