Arrancan las obras para dotar de saneamiento y abastecimiento de agua a la zona de Ordoño y La Belga, en Bobes. - AYTO. SIERO

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, visitaron este viernes el inicio de las obras para dotar de saneamiento y abastecimiento de agua a la zona de Ordoño y La Belga, en la parroquia de Bobes.

La actuación permitirá, además, reforzar el suministro de agua a la urbanización de La Fresneda y a las zonas industriales de La Belga.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.498.194 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Tal y como detallaron los ediles, el proyecto contempla la ejecución de las obras necesarias para dotar de red de saneamiento a la localidad de Ordoño, conectándola con el Colector General de Pruvia (Llanera), una infraestructura gestionada por CADASA que discurre siguiendo el cauce del arroyo Forcón.

Asimismo, incluye la construcción de un nuevo depósito de agua potable con capacidad para 1.000 metros cúbicos, ubicado en Cantu Negru, que se conectará a la conducción de CADASA que abastece a los depósitos existentes de la urbanización de La Fresneda, garantizando así el suministro a las zonas de Ordoño, La Belga y La Fresneda.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", ha señalado que esta es una obra muy importante para seguir mejorando las infraestructuras básicas del concejo.

"Con este proyecto no solo dotamos de saneamiento a Ordoño, sino que además reforzamos las garantías de abastecimiento de agua para núcleos como La Fresneda y La Belga. Además, la actuación dará servicio a la futura ciudad deportiva del Real Oviedo". En este sentido, el regidor recordó que la actuación se lleva a cabo en una zona "muy bien comunicada, en la que hay millones de metros cuadrados sin desarrollar y que, en un futuro próximo, esperan que pueda convertirse en un área en gran parte residencial, con distintas tipologías de vivienda".