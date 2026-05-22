Arrancan las obras del nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, durante su visita a las obras. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la urbanización del nuevo parque de La Reconquista, en los terrenos del antiguo matadero de Pola de Siero, han comenzado este viernes. La actuación cuenta con un presupuesto total de 5.850.049 euros y un plazo de ejecución previsto de 14 meses.

El alcalde, Ángel García, acompañado por el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, y el concejal de Deportes, Jesús Abad, han visitado el arranque de los trabajos, cofinanciados en un 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 15.380 metros cuadrados ubicada entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado, Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander. El diseño del parque, que ha contado con participación ciudadana, se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de dicha línea impulsado por ADIF para garantizar la compatibilidad entre ambas infraestructuras.

El proyecto contempla una amplia red de zonas verdes y arbolado autóctono conectadas por caminos peatonales y ciclopeatonales, áreas de descanso, zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades y una plaza pública pavimentada como punto de encuentro. Asimismo, dispondrá de una gran pradera verde rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de unos 500 metros para caminar o correr, una pista multideporte cerrada y una cancha de vóley playa.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Aprovechando el desnivel de la parcela, la actuación incluye la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas integrado y oculto bajo la urbanización. Tendrá acceso desde la calle Asturias y ofrecerá un total de 146 plazas de estacionamiento.

Además, se acometerá la renovación integral de todas las redes de servicios (agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público), incorporando sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego y mejoras de accesibilidad universal.

Durante la visita, el regidor destacó que actualmente el municipio suma siete millones de euros de inversión en Pola de Siero con proyectos como la reurbanización de la avenida de Gijón, recientemente adjudicada; la renovación de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado, próxima a adjudicarse; y el propio parque de La Reconquista. "Es un récord histórico de inversión en la localidad que refleja el compromiso que tenemos con La Pola para seguir transformándola", ha concluido García.