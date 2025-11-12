ArteOviedo 2025 impulsa el coleccionismo de proximidad con asesoría personalizada

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Arte Contemporáneo ArteOviedo 2025 incentivará el "coleccionismo de proximidad" en Asturias a través de una nueva asesoría personalizada. Así lo ha explicado la directora del evento, Natalia Alonso, durante la presentación de la XV Edición, que llega a Oviedo del 12 al 16 de noviembre con otras novedades como la incorporación un taller de lectura sobre textos de artistas contemporáneos.

Según Alonso, el coleccionismo "siempre ha estado muy presente en nuestra comunidad "y la prueba es el número de galerías que tenemos en Asturias. A pesar de ello, considera que "está un poquito perdido" por motivos socioculturales, por lo que la iniciativa busca que la gente pueda "volver a retomar esas compras que hacía en su momento".

Además de esta apuesta por el fomento del coleccionismo, la XV Edición de ArteOviedo ha incorporado un día más a su programación, comenzando este miércoles, y un taller de lectura sobre textos de artistas contemporáneos, dirigido principalmente a estudiantes universitarios y de la Escuela de Arte de Oviedo, que este año se centrará en las Memorias de Balthus.

La directora ha destacado que la feria se concibe como un "espacio de proximidad" y ha señalado que la idea es que "genere un pequeño foco en el que poder tranquilamente reflexionar sobre otras cuestiones vinculadas al arte contemporáneo", gracias a un espacio diseñado por la Escuela de Arte de Oviedo.

En cuanto a la accesibilidad del arte, Natalia Alonso ha querido disipar dudas sobre los precios, asegurando que es posible adquirir obras originales por un coste asequible. "Desde 300 euros puedes comprar una obra original", ha afirmado la directora, quien ha detallado que los precios de las piezas oscilan "desde 300 euros a obras de 8.000 y 10.000".

La feria cuenta con la presencia de diversas disciplinas artísticas, incluyendo instalación, escultura, fotografía, dibujo y pintura.

NUEVA ASESORÍA DE ARTE PERSONALIZADA

La asesora artística de la Feria de Arte Contemporáneo ArteOviedo será Natalia García, quién ha detallado que su misión principal en la feria será fomentar el coleccionismo, tanto para principiantes como para veteranos, ofreciendo asesoramiento personalizado y buscando desmitificar el acceso al arte.

García ha explicado que su rol se centrará en ayudar a los jóvenes a iniciar una colección y a los coleccionistas experimentados a profundizar en ella, proporcionando consejos y organizando visitas para conocer a los artistas y la trayectoria de las galerías.

García ha insistido en la importancia de romper tópicos asociados al arte, como la percepción de que es caro, y ha destacado que las galerías ofrecen facilidades para empezar a adquirir obras. Además, ha puesto en valor el "nivel impresionante" de las galerías en Asturias, animando al público a disfrutar y a informarse sobre la trayectoria de los artistas y las galerías, utilizando internet y las redes sociales como herramientas fundamentales para seguir su evolución.

La asesora ha explicado que su servicio será personalizado, con visitas particulares y disponibilidad constante en la feria, con el objetivo de educar estéticamente al público y animarles a entrar en las galerías privadas.

OBRAS DESTACADAS

Durante la presentación de la nueva edición de esta Feria, Alonso ha anunciado que la Fundación Municipal de Cultura 'En el Recuerdo de Kely' ha adquirido entre las obras expuestas la pieza titulada 'El verdugo de almas', de Pablo I. Prada, galería Zooh Micro-Gallery.

Además, se ha otorgado la Beca de Producción de Casa Rural al autor Iyán Castaño, de la Galería Arancha Osoro.