La artista italiana Caterina de Nisco firma el cartel de la Noche Negra de Avilés

Caterina de Nisco diseña el cartel de la Noche Negra de Avilés 2026 con 62 ilustraciones - AVILÉS

AVILÉS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista italiana Caterina de Nisco diseña el cartel de la Noche Negra de Avilés 2026, una imagen titulada 'Avilés és' que reúne 62 bocetos de distintos rincones de la ciudad descubiertos durante su residencia artística.

De Nisco es una de las beneficiarias de la última convocatoria de Ayudas a la Producción Artística de la Factoría Cultural, en la que recibió 2.000 euros por su proyecto 'Cruzar el río', en la modalidad de creación artística de ámbito internacional.

El cartel adopta la forma de un diario ilustrado con escenas que recorren desde el casco histórico hasta la zona industrial, pasando por la ría, Galiana, parques, centros culturales y barrios. Según la autora, el título plantea una definición abierta de Avilés que cada imagen contribuye a completar.

Los 62 dibujos forman también parte de 'Cruzar el río', una publicación artística en formato leporello elaborada mediante impresión risográfica a partir de troqueles de camisas encontrados en la Factoría Cultural, vestigios de la antigua actividad textil del espacio.

La Noche Negra de Avilés se celebrará el viernes 13 de noviembre. El programa completo de actividades se presentará próximamente.