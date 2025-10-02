OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista madrileña Rosa Isabel Vázquez expone en la Factoría Cultural, hasta el 28 de octubre, 'La memoria posible', una muestra fotográfica con la que la artista busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia.

Según informa la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, en 2015, Antonio Vázquez, padre de la artista, descubrió la existencia de un tío abuelo, Manuel Vázquez Getrero, fusilado en 1936 durante la Guerra Civil, y de su hijo Ángel, desaparecido en las mismas fechas en circunstancias nunca esclarecidas. Aquel hallazgo reveló una rama familiar borrada por la represión y motivó una exhaustiva investigación documental llevada a cabo por Antonio Vázquez, en la que reunió certificados oficiales, registros laborales y políticos y documentos familiares.

La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. En su diálogo, todos ellos conforman un tejido que conecta pasado y presente.

La muestra se puede contemplar en el horario de apertura de la Factoría Cultural: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas.