El artista urbano Joán Aguiló realizará un mural en Murias durante su residencia en Aller

Mural del artista urbano Joán Aguiló. - ALLER

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Joán Aguiló realizará un mural en el antiguo lavadero de la localidad de Murias durante su estancia en la Residencia de Artistas La Volandrina, ubicada en el concejo de Aller.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la intervención busca poner en valor este espacio emblemático y contribuir a la dinamización cultural y patrimonial del municipio a través del arte urbano.

Aguiló, residente entre Mallorca y Barcelona, ha desarrollado proyectos de muralismo en países como España, Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca, India y Líbano, y es además creador y director del Saladina Art Fest, dedicado al arte urbano y muralismo.

La Residencia de Artistas La Volandrina señala que la presencia del artista permitirá seguir impulsando el intercambio cultural y reforzar la proyección de Aller como un espacio abierto a la creación contemporánea.