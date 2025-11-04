Asetra alerta de la escasez de conductores profesionales en Asturias y se alía con un portal de empleo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal del transporte de Asturias (Asetra) ha alertado este martes de la falta de conductores profesionales en la región, algo que a su juicio "se ha convertido en uno de los mayores desafíos del transporte". Ante esta situación, la organización se ha aliado con el portal de empleo 'Tdrjobs', con quien ha firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el empleo y mejorar los procesos de selección en las empresas de la región.

Según informan ambas organizaciones en nota de prensa, las empresas asociadas a Asetra podrán beneficiarse de ventajas exclusivas dentro del portal de empleo especializado, incluyendo la publicación de ofertas de empleo y otros métodos de captación de conductores de camión. Además, ambas entidades se comprometen a desarrollar acciones conjuntas que fomenten la empleabilidad y el reconocimiento del sector en la región.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de colaboración que TDRJOBS mantiene con las principales asociaciones del transporte. Damián Matute, director de TDRJOBS, ha explicado que su objetivo es "facilitar a las empresas del transporte herramientas reales para encontrar el talento que necesitan. "Este acuerdo con ASETRA refuerza esa misión y nos permite apoyar a las empresas asturianas en un momento clave para el sector", ha agregado.

Por su parte, Javier Cruz Díaz, secretario general de ASETRA - CETM Asturias, ha explicado que el empleo es "el principal reto que afronta el transporte por carretera". "Con este acuerdo damos a nuestras empresas asociadas una solución concreta para mejorar sus procesos de selección y reforzar su competitividad", ha dicho.