Asetra cree "indignante y caprichosa" la decisión de la DGT de cerrar el Huerna a camiones "sin motivo objetivo"

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Transporte y Logística de Asturias (Asetra - CETM Asturias) mostró su "más absoluta indignación y rechazo" ante la Resolución emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT) que prohíbe la circulación de camiones en las principales vías de conexión de Asturias con la meseta desde la pasada madrugada. "Consideramos esta restricción preventiva una decisión caprichosa, centralista y alejada de la realidad", dice Asetra.

Así, la patronal del transporte incide en que "cerrar arterias vitales como la AP-66, la A-66 y la N-630 basándose únicamente en mapas de colores y previsiones meteorológicas que no se han cumplido, demuestra una absoluta falta de pericia y profesionalidad por parte de la DGT en Madrid".

Lamenta Asetra que la DGT opte, una vez más, por la que a su juicio es la "vía fácil", como es eliminar a los camiones de la carretera para "evitar tener que gestionar la vialidad".

"Esta medida responde más al miedo de los responsables de la DGT a enfrentarse a problemas de imagen en las infraestructuras que a circunstancias objetivas de seguridad. Es inadmisible que se tomen decisiones desde un despacho a cientos de kilómetros del puerto de Pajares o del valle del Huerna, condenando a nuestros conductores a quedar atrapados en cunetas y áreas de servicio, lejos de sus familias en pleno fin de semana, cuando la calzada está transitable", dicen.

Por ello, Asetra, ante lo que considera un "despropósito técnico de la DGT", exige la intervención inmediata de la Delegación del Gobierno en Asturias que a su juicio no puede permanecer impasible mientras una orden emitida lejos de la comunidad autónoma "estrangula la economía asturiana y el abastecimiento de mercancías".

"Instamos a la delegada del Gobierno a que ejerza su autoridad para acercar las medidas a la realidad. No se puede paralizar una región por lo que podría pasar, sino que se debe gestionar en función de lo que está pasando. Exigimos que se modulen las restricciones basándose en el estado real del asfalto y no en resoluciones burocráticas firmadas con 24 horas de antelación", indican.